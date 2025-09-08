Ричмонд
Трамп намерен поговорить с Путиным в ближайшие несколько дней

Трамп сообщил, что планирует созвониться с Путиным в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил перед журналистами на военной базе. Он рассказал о скором контакте с российским лидером Владимиром Путиным. Дональд Трамп подчеркнул, что намерен устроить телефонный разговор в ближайшие дни.

Хозяин Белого дома, стоит напомнить, заявлял о скорой беседе и несколькими днями ранее. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уведомил, что контакты пока не готовятся.

«Очень скоро [состоится разговор]. В течение пары дней», — поделился Дональд Трамп.

Американский лидер также признал, что недоволен ситуацией вокруг Украины. Однако, по его словам, президент США всё же уверен в урегулировании кризиса. Сторонам удастся прийти к компромиссу.

