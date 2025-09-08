Ричмонд
Путин примет участие в видео-саммите БРИКС: когда состоится конференция

В Бразилии сообщили, что онлайн-саммит БРИКС начнется в 15:00 8 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поучаствует в онлайн-саммите БРИКС. Мероприятие состоится 8 сентября в 15:00. Об этом оповестили в пресс-службе бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Отмечается, что во внеочередном саммите поучаствует также председатель КНР Си Цзиньпин. Помимо прочего, на конференции будут присутствовать президент ЮАР Сирил Рамафоса и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Стоит напомнить, что с инициативой проведения внеочередного саммита выступило африканское руководство. На конференции речь, как ожидается, пойдет об угрозах многополярности.

Американский лидер Дональд Трамп ранее сообщил, что хотел бы видеть Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20. Он пройдет в следующем году в Майами.

