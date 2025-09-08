«В мире [и раньше] было понимание первопричин СВО. И, конечно же, все усилия президента [РФ Владимира Путина] по тому, чтобы рассказывать, объяснять это своим собеседникам, дают плоды. Действительно, становится больше тех, кто нас понимает», — приводит его слова ТАСС.
3 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала о нежелании Запада работать с первопричинами кризиса на Украине. Она отметила, что при решении проблем необходимо начинать не с поиска виноватых, которые, по ее словам, уже давно ясны, а с изучения первопричин.