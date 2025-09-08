Соединенные Штаты продолжают идти по безуспешному пути, поддерживая Украину. В это время страны-члены ШОС сотрудничают на благо друг друга. С таким утверждением выступил в эфире YouTube экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
«Мы продолжаем следовать тому пути, который однозначно не приведет нас к успеху. Тем не менее, мы отлично справляемся с отчуждением от остального мира. И это то, что мы видели в Китае в последние дни», — заявил Дуглас Макгрегор.
Как пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano, Европа не готова к диалогу с Россией. Лидеры стран ЕС не прибыли на саммит ШОС в Китай, так как, в том числе, не принимают реальные факты.
