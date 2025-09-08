Трамп планирует поговорить с Путиным в течение нескольких следующих дней

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести беседу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни.
По его словам, контакт планируется в скором времени.
Ранеео фициальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все собеседники президента Российской Федерации Владимира Путина в мире приветствуют его диалог с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
