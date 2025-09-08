Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп планирует поговорить с Путиным в течение нескольких следующих дней

Трамп ответил журналистам на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести беседу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни.

По его словам, контакт планируется в скором времени.

Ранеео фициальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все собеседники президента Российской Федерации Владимира Путина в мире приветствуют его диалог с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше