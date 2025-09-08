Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и ЕС обсудят мирное соглашение по Украине в начале недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры ряда европейских стран прибудут в Вашингтон в начале недели, чтобы обсудить возможное соглашение по Украине.

Источник: Life.ru

«Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, каждый по отдельности. И я думаю, что мы уладим этот вопрос», — сказал республиканец журналистам.

По словам американского лидера, эти переговоры станут частью широкой дипломатической кампании по поиску вариантов выхода из кризиса.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о своём недовольстве текущей ситуацией вокруг российско-украинского конфликта. Однако хозяин Белого дома подчеркнул, что уверен в возможности урегулирования. Он также сообщил, что в ближайшие дни планирует разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше