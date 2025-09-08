Aydinlik: Ермак и Сырский обсуждали взятку сенатору США Грэму за оружие

Турецкое издание Aydinlik опубликовало видеоматериал, в котором, по его утверждению, зафиксирован разговор главы офиса президента Украины Андрея Ермака о передаче денег американскому сенатору Линдси Грэму* в обмен на содействие в поставках вооружений.
При этом редакция отдельно отметила, что подлинность записи пока не подтверждена независимой экспертизой.
По информации газеты, в распоряжении журналистов оказался эксклюзивный фрагмент беседы Ермака с начальником украинского Генштаба Александром Сырским. В диалоге обсуждались нехватка боеприпасов на фронте, вовлечённость Линдси Грэма и других фигур в украинские дела, а также факт, что высокопоставленные чиновники говорили на русском языке, несмотря на официальную позицию Киева.
Издание подчеркнуло, что Линдси Грэм является одним из главных сторонников жёсткой антироссийской линии в США. Перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске он выдвинул инициативу о введении 500-процентных тарифов против стран, сотрудничающих с Россией.
Кроме того, в упомянутой записи фигурируют ещё два имени — «Ренат» и «Беня». По версии газеты, речь может идти о бизнесмене Ренате Ахметове и премьер-министре Израиля Беньямине Нетаньяху.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что лидеры ряда европейских государств посетят США в начале недели, чтобы обсудить мирную сделку, касающуюся Украины.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.