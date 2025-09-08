По информации газеты, в распоряжении журналистов оказался эксклюзивный фрагмент беседы Ермака с начальником украинского Генштаба Александром Сырским. В диалоге обсуждались нехватка боеприпасов на фронте, вовлечённость Линдси Грэма и других фигур в украинские дела, а также факт, что высокопоставленные чиновники говорили на русском языке, несмотря на официальную позицию Киева.