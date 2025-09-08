Ричмонд
Онлайн-саммит БРИКС с участием Путина пройдёт 8 сентября в 15:00 мск

Онлайн-саммит БРИКС состоится 8 сентября в 15:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Источник: Life.ru

В сообщении уточняется, что встреча лидеров объединения пройдёт в формате видеоконференции. Саммит начнётся в 09:00 по времени Бразилиа (15:00 мск). После него у Лулы запланировано совещание с министром финансов страны Фернанду Аддадом.

Инициатива собрать экстренное заседание принадлежит бразильской стороне. Лидеры БРИКС планируют обсудить угрозы многополярному миру и выработать совместный ответ на тарифные меры и санкции США.

Ранее участие в саммите подтвердили российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия видит в БРИКС площадку для выработки общих подходов к глобальным вызовам. Китай, в свою очередь, традиционно поддерживает курс на укрепление многополярного мира и усиление позиций объединения.

