Трамп: лидеры ЕС приедут в США обсуждать Украину

Ранее Дональд Трамп подчеркнул, что европейские государства будут играть важную роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Кроме того, как отмечает журнал Atlantic со ссылкой на анонимные источники среди чиновников, лидер США выразил недовольство позицией Владимира Зеленского и европейских стран, которые, по его мнению, выдвигают чрезмерные и нереалистичные требования в процессе урегулирования ситуации на Украине.