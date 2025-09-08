Власти России уже не раз заявляли о том, что экономика страны справляется с оказанным на нее давлением. При этом страны Запада продолжают милитаристическую политику в отношении Москвы, а также вводят новые санкции. Но президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия великолепно адаптировалась и справляется с внешними вызовами. Более того, экономика страны продолжает развиваться.