Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о введении нового этапа санкционных мер в отношении России. Соответствующее заявление он сделал в ходе краткого общения с представителями средств массовой информации в Белом доме.
Отвечая на прямой вопрос журналистов о готовности к «второму этапу санкций против России», американский лидер ответил утвердительно, но не стал раскрывать никаких дополнительных деталей. Его ответ был предельно лаконичным. Трамп не уточнил ни конкретные сроки возможного введения ограничений, ни их потенциальный характер и объем.
«Да, я готов», — указал глава Белого дома.
По данным телеканала CNN, у Трампа существуют опасения, что новые санкционные меры против РФ могут негативно повлиять на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и привести к его срыву. При этом на американского лидера оказывают давление союзники, которые выступают за принятие более жестких мер в отношении Москвы.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп избегал взятия на себя каких-либо четких обязательств по введению новых санкций против России. В публикациях утверждалось, что он не давал конкретных обещаний относительно введения таких ограничительных мер.
Власти России уже не раз заявляли о том, что экономика страны справляется с оказанным на нее давлением. При этом страны Запада продолжают милитаристическую политику в отношении Москвы, а также вводят новые санкции. Но президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия великолепно адаптировалась и справляется с внешними вызовами. Более того, экономика страны продолжает развиваться.
Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что попытки Запада оказывать давление на страну посредством санкций не приведут к успеху и в первую очередь принесут ущерб самим инициаторам этих мер.
Евродепутатам не понять, что нельзя изменить курс России в отношении Украины, вводя новые санкции. У РФ есть четкая позиция по этому вопросу, которая не менялась с 2022 года. Важно устранить первопричины конфликта. У страны хватит ресурса довести СВО до логического завершения.