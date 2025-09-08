Трамп анонсировал разговор с Путиным: что сказал президент США

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с журналистами.
Отвечая на вопрос о возможном диалоге с главой российского государства, американский президент подчеркнул, что хочет поговорить очень скоро. Трамп конкретизировал, что беседа может состояться в течение ближайших нескольких дней.
Говоря о конфликте на Украине, президент США подчеркнул, что стороны сумеют найти решение. Трамп заявил, что уверен в успешном разрешении ситуации.
«Вся эта ситуация с Россией и Украиной. Мы сумеем это сделать. Я уверен, что мы это сделаем», — указал он.
15 августа на территории военной базы на Аляске состоялась личная встреча двух президентов. В заключительном слове по итогам переговоров Владимир Путин сообщил, что центральной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта. Российский лидер тогда призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа с визитом в Москву.
Советник президента РФ Антон Кобяков уточнил, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились сблизить позиции стран. Это решение направлено на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Советник российского лидера назвал последние контакты Владимира Путина и Дональда Трампа «очень важными событиями».
Помимо прочего во время выступления на пленарном заседании Десятого Восточного экономического форума Путин подтвердил готовность к проведению встречи на высшем уровне с украинскими властями и назвал Москву лучшим местом для переговоров.
Чуть позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России пригласил украинского политика в Москву не для капитуляции, а для обсуждения возможных путей урегулирования конфликта.
При этом МИД Украины категорически отверг встречу президента России и главы киевского режима в Москве. Уточнялось, что такое приглашение якобы является неприемлемым для Киева.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что действия Украины свидетельствуют о ее отсутствии стремления к долгосрочному миру и урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что подобная позиция только усложняет процесс разрешения ситуации между странами.