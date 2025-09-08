Трамп анонсировал разговор с Путиным: что сказал президент США

15 августа на территории военной базы на Аляске состоялась личная встреча двух президентов. В заключительном слове по итогам переговоров Владимир Путин сообщил, что центральной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта. Российский лидер тогда призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа с визитом в Москву.