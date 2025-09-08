Симоньян считает, что сила духа является самым победоносным оружием России

Другим примером стала матушка Мария (урождённая Елизавета Кузьмина-Караваева), дворянка из Санкт-Петербурга, которая после революции оказалась во Франции и ушла в монастырь. Во время Второй мировой войны она помогала жертвам нацистов, в том числе евреям, и погибла в концлагере, добровольно заменив собой другую узницу.