Симоньян считает, что сила духа является самым победоносным оружием России

По её словам, именно благодаря силе духа Россия побеждала и будет побеждать.

Источник: Аргументы и факты

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что главной победоносной силой России и её народа всегда оставалась сила духа, и утратить её недопустимо.

По её словам, именно внутреннее мужество и стойкость обеспечивали стране победы на протяжении истории, а потому сегодня особенно важно сохранять и развивать это качество, несмотря на попытки извне подорвать его.

Симоньян привела исторические примеры, иллюстрирующие значимость духовной силы. Она напомнила о подвиге Гаврилы Сидорова, который вместе с соратниками во время войны с Персией собственными телами образовал «живой мост» для спасения пушки, ценой собственной жизни обеспечив победу в бою.

Другим примером стала матушка Мария (урождённая Елизавета Кузьмина-Караваева), дворянка из Санкт-Петербурга, которая после революции оказалась во Франции и ушла в монастырь. Во время Второй мировой войны она помогала жертвам нацистов, в том числе евреям, и погибла в концлагере, добровольно заменив собой другую узницу.

Также Симоньян вспомнила героев-молодогвардейцев, которые, несмотря на угрозу пыток и гибели, продолжали борьбу с фашистами, стремясь приблизить победу даже небольшими действиями — подрывом эшелонов и уничтожением вражеских обозов.

По её словам, именно благодаря силе духа Россия побеждала и будет побеждать, и потому сохранить её — жизненно важно для будущего.

Ранее Маргарита Симоньян отметила, что президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, объединяет любовь к родине, приверженность традиционным ценностям и гордость за мощь своих стран.

