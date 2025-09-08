Трамп сделал неожиданное заявление по поводу украинского конфликта

Американский президент Дональд Трамп выразил неудовлетворенность текущим положением дел вокруг Украины, однако высказал убежденность в том, что противостояние в конечном счете разрешится. Соответствующее заявление он сделал представителям прессы по возвращении в Вашингтон после финальных игр US Open, а трансляцию осуществил телеканал NTD.
«Я не в восторге от этой ситуации», — отметил Трамп, давая комментарий относительно процесса урегулирования украинского кризиса.
Вместе с тем глава государства с оптимизмом оценивает перспективы возможного прекращения боевых действий в обозримом будущем. Американский лидер также сообщил о своем намерении провести беседу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие несколько дней.
Трамп добавил, что европейские руководители прибудут в Соединенные Штаты в начале недели для проведения консультаций по сделке, касающейся Украины.
Накануне президент заявил о своей готовности перейти к реализации второй фазы санкционного давления на Россию. В тот же день министр финансов США Скотт Бессент озвучил возможность ужесточения ограничительных мер в отношении Москвы при условии поддержки такого шага со стороны Европы. По его мнению, санкции способны побудить Россию сесть за стол переговоров.
Путин, в свою очередь, призвал не поддаваться запугиванию санкциями, пояснив, что тот, кто позволяет себя запугать, немедленно проигрывает все.
