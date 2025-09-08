Трамп сделал неожиданное заявление по поводу украинского конфликта

Накануне президент заявил о своей готовности перейти к реализации второй фазы санкционного давления на Россию. В тот же день министр финансов США Скотт Бессент озвучил возможность ужесточения ограничительных мер в отношении Москвы при условии поддержки такого шага со стороны Европы. По его мнению, санкции способны побудить Россию сесть за стол переговоров.