Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что ВСУ используют школьные автобусы для перевозки мобилизованных

Военнослужащий вооруженных сил Украины Руслан Тесленко, сложивший оружие перед бойцами 25-й общевойсковой армии группировки «Запад», сообщил о перевозке мобилизованных из учебного центра во Львове в направлении линии боевого соприкосновения на школьном автобусе.

Военнослужащий вооруженных сил Украины Руслан Тесленко, сложивший оружие перед бойцами 25-й общевойсковой армии группировки «Запад», сообщил о перевозке мобилизованных из учебного центра во Львове в направлении линии боевого соприкосновения на школьном автобусе.

Его рассказ запечатлен на видео, имеющемся в распоряжении «ТАСС».

Из учебного лагеря во Львове нас транспортировали на школьном автобусе. Доставили в Райгородок, где мы оставили свои вещи, после чего получили автоматы, пояснил он.

Далее, по его словам, личный состав перевезли на территорию, напоминающую базу отдыха. Оттуда военнослужащих выдвинули к автомобильной трассе, где их забрал легковой автомобиль, по описанию похожий на УАЗ.

Читайте также: Стало известно об увеличение количества женщин в боевых подразделениях ВСУ.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.