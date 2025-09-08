МЧС России доставило вторую партию гуманитарной помощи в Афганистан

Ранее самолёт Ил-76 со второй партией гуманитарной помощи вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский. Напомним, что Афганистан обратился к России за помощью. В результате мощного землетрясения погибли более 800 человек, а общее число жертв превысило 2,2 тысячи.