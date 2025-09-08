Трамп допустил возможность визита в Японию и Южную Корею осенью

По данным CNN, администрация Белого дома активно готовит поездку республиканца в Сеул для участия в саммите министров торговли АТЭС в октябре, при этом особое внимание уделяется организации возможной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках мероприятия. Телеканал отмечает, что подготовка ведётся в закрытом режиме.
Ранее президент Соединённых Штатов назвал председателя Китая своим другом, добавив, что в ходе выступления на параде в Пекине китайскому лидеру стоило бы упомянуть и США. Он также подчеркнул, что поддерживает положительные отношения с Россией, Китаем и Северной Кореей.