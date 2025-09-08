Сегодня Глава государства выступит с Посланием народу Казахстана

Кроме того, в условиях нарастающих внешних рисков особое внимание ожидается в укреплении продовольственной, энергетической и транспортной безопасности, что позволит Казахстану обеспечить устойчивость к глобальным вызовам. Также эксперты прогнозируют, что значительное место займут социальные реформы, включая здравоохранение, образование и экологические инициативы, которые будут адаптированы к новым реалиям и международным трендам.