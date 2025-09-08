Сегодня Глава государства выступит с Посланием народу Казахстана

Как сообщил советник — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, на заседании Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.
В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.
8 сентября я выступлю с Посланием народу, в котором определю важнейшие цели и задачи экономической и социальной политики страны.
Эксперты уверены, что предстоящее Послание будет сфокусировано на нескольких стратегически значимых направлениях.
Центральное место займут вопросы дальнейшего внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта, которые уже доказали свою эффективность в сфере государственного управления и экономического регулирования.
Вероятно, что акцент будет сделан на развитии внутреннего потребительского рынка и стимулировании производства продукции с высокой добавленной стоимостью, что важно для повышения конкурентоспособности страны на глобальных рынках.
Кроме того, в условиях нарастающих внешних рисков особое внимание ожидается в укреплении продовольственной, энергетической и транспортной безопасности, что позволит Казахстану обеспечить устойчивость к глобальным вызовам. Также эксперты прогнозируют, что значительное место займут социальные реформы, включая здравоохранение, образование и экологические инициативы, которые будут адаптированы к новым реалиям и международным трендам.
Прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях.
Также Послание онлайн можно увидеть в эфире телеканала Jibek Joly, его YouTube-канале и на сайте агентства Kazinform. Текстовая трансляция будет доступна на сайте и в Telegram-канале Kazinform.