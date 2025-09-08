Ричмонд
Кадыров прокомментировал планы Трампа по Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров скептически оценил перспективы мирных договоренностей между Россией и США по Украине. Он заявил, что не верит в наличие у американского президента Дональда Трампа решений, которые могли бы устроить Москву.

Кадыров заявил, что при помощи Запада Украина разрушила много российских городов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров скептически оценил перспективы мирных договоренностей между Россией и США по Украине. Он заявил, что не верит в наличие у американского президента Дональда Трампа решений, которые могли бы устроить Москву.

«Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию», — заявил Кадыров в интервью РИА Новости. Он отметил, что при содействии Запада, предоставляющего Украине вооружение, были разрушены российские города и регионы, а множество мирных граждан лишились жизни.

На военной базе Эльмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже (штат Аляска), 15 августа прошли переговоры между президентами России и США. В ходе встречи обе стороны подтвердили свою готовность работать совместно для урегулирования конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркнул стремление Москвы к достижению долгосрочного мира, а президент США Дональд Трамп выразил поддержку этим усилиям.

Позже, 8 сентября, Дональд Трамп сообщил журналистам о своих намерениях провести новые переговоры с Владимиром Путиным в ближайшие дни. По словам главы Белого дома, подготовка к встрече уже ведется, передает «Ридус».

