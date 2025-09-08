Кадыров прокомментировал планы Трампа по Украине

«Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию», — заявил Кадыров в интервью РИА Новости. Он отметил, что при содействии Запада, предоставляющего Украине вооружение, были разрушены российские города и регионы, а множество мирных граждан лишились жизни.