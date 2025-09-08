Кадыров усомнился в способности Трампа предложить решение по Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил скептицизм относительно возможного успеха переговоров между США и Россией по урегулированию ситуации на Украине. Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, он заявил, что, по его мнению, у президента США Дональда Трампа нет готового решения, которое могло бы быть приемлемым для Российской стороны.
Кадыров напомнил, что при западной поддержке оружием Украина нанесла удары по российским городам и регионам, что привело к гибели многих мирных жителей. Исходя из этого, он усомнился в том, что у американского лидера существует какое-либо однозначное мнение или план, учитывающий интересы России.
Переговоры между президентами двух стран прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска).
Ранее сообщалось, что Трамп рассказал, когда проведет телефонные переговоры с Путиным.
