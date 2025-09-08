Кадыров усомнился в способности Трампа предложить решение по Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил скептицизм относительно возможного успеха переговоров между США и Россией по урегулированию ситуации на Украине. Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, он заявил, что, по его мнению, у президента США Дональда Трампа нет готового решения, которое могло бы быть приемлемым для Российской стороны.