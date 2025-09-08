Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров усомнился в способности Трампа предложить решение по Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил скептицизм относительно возможного успеха переговоров между США и Россией по урегулированию ситуации на Украине.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил скептицизм относительно возможного успеха переговоров между США и Россией по урегулированию ситуации на Украине. Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, он заявил, что, по его мнению, у президента США Дональда Трампа нет готового решения, которое могло бы быть приемлемым для Российской стороны.

Кадыров напомнил, что при западной поддержке оружием Украина нанесла удары по российским городам и регионам, что привело к гибели многих мирных жителей. Исходя из этого, он усомнился в том, что у американского лидера существует какое-либо однозначное мнение или план, учитывающий интересы России.

Переговоры между президентами двух стран прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска).

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал, когда проведет телефонные переговоры с Путиным.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше