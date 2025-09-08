Макгрегор: США продолжают идти по тупиковому пути поддержки Украины

Он назвал такую линию действий бесперспективной и подчеркнул, что США лишь усиливают изоляцию от остального мира.
По его словам, недавние события в Китае продемонстрировали Западу, что страны Глобального Юга не поддаются давлению.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о недовольстве текущей ситуацией, касающейся РФ и Украины.
