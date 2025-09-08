Ричмонд
КНР ввела санкции против сенатора Хэй Сэки за антикитайские действия

В Пекине сочли шаги японского сенатора грубым вмешательством во внутренние дела.

Источник: Аргументы и факты

МИД Китая сообщил о введении санкций против японского сенатора Хэй Сэки, обвинив его в действиях, затрагивающих суверенитет страны.

По данным ведомства, политик систематически распространял недостоверные сведения о Тайване, островах Дяоюйдао, исторических темах, а также о ситуации в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

В Пекине сочли такие шаги грубым вмешательством во внутренние дела и угрозой для территориальной целостности КНР.

Между тем президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам 15-го пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, подчеркнув вклад народной дипломатии в укрепление двусторонних отношений.