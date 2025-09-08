Объяснены последствия удара по ключевой переправе ВСУ в Кременчуге

Движение по мостовому сооружению полностью парализовано. На обнародованных в интернете кадрах заметно проезжую часть, покрытую обломками и деревянными фрагментами: по всей ширине моста виднеются щепки и части конструкций. Крюковский мост через Днепр является двухуровневым — он использовался для автомобильного и железнодорожного сообщения.