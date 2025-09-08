Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что президент США Дональд Трамп вряд ли имеет какое-то решение по Украине, которое устроило бы Россию.
Журналисты задали вопрос руководителю региона, верит ли он в успех переговоров с США по поводу украинского конфликта.
«Насчёт Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию», — ответил Кадыров, слова которого приводит РИА Новости.
Глава Чечни отметил, что киевский режим использовал против РФ оружие, полученное от западных стран.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru заявил, что позиция Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта отличается от подхода европейских чиновников. Представитель Кремля пояснил, что страны Европы крайне неконструктивны в своем видении кризиса, и их действия мешают попыткам выйти найти мирное решение.
Песков также подчеркнул, что президент США делает всё для прекращения конфликтов.