Мэр Хабаровска объявил старт патриотического конкурса для школьников

«Юные хабаровчане — достойные продолжатели традиций наших предков, которые завоевали Победу. Благодаря их подвигу над нами чистое небо. Они разгромили фашизм и миллионную Квантунскую армию. Мы гордимся ими. Патриотизм у нас в душе. В конкурсе “Во славу отцов и Отечества” в этом году принимают участие 72 тысячи школьников Хабаровска с 1-го по 11-й класс. Желаю всем им проявить себя и добиться высоких результатов. Этот год — особенный для нас, дальневосточников. Впервые в Хабаровске 3 сентября состоялся парад Победы. Напомню, что с предложением провести столь значимое мероприятие в нашем городе к президенту России обратился губернатор края Дмитрий Демешин. Глава государства Владимир Путин поддержал эту инициативу», — сказал мэр.