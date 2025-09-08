Мэр Хабаровска объявил старт патриотического конкурса для школьников

В Хабаровске стартовал главный патриотический конкурс учебного года. Тысячи школьников примут участие в мероприятиях, посвященных Победе и истории страны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук дал старт городскому смотру «Во славу отцов и Отечества». Торжественный митинг прошел на площади «Город воинской славы» в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
«Юные хабаровчане — достойные продолжатели традиций наших предков, которые завоевали Победу. Благодаря их подвигу над нами чистое небо. Они разгромили фашизм и миллионную Квантунскую армию. Мы гордимся ими. Патриотизм у нас в душе. В конкурсе “Во славу отцов и Отечества” в этом году принимают участие 72 тысячи школьников Хабаровска с 1-го по 11-й класс. Желаю всем им проявить себя и добиться высоких результатов. Этот год — особенный для нас, дальневосточников. Впервые в Хабаровске 3 сентября состоялся парад Победы. Напомню, что с предложением провести столь значимое мероприятие в нашем городе к президенту России обратился губернатор края Дмитрий Демешин. Глава государства Владимир Путин поддержал эту инициативу», — сказал мэр.
В рамках конкурса школьники будут участвовать в смотрах церемониальных отрядов, конкурсах стихов, сочинений и рисунков о Победе, а также поборются за право нести Вахту Памяти на посту № 1 у Вечного огня.
Во время мероприятия малышей из детских садов посвятили в «орлята». Теперь они стали частью военно-патриотического движения «Юнармия». Итоги конкурса подведут в преддверии 9 Мая.