Песков назвал главное препятствие к миру на Украине

Песков назвал милитаризм Европы препятствием урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ходе урегулирования на Украине. По его словам, процесс тормозит «оголтелый европейский милитаризм». Дмитрий Песков рассказал об этом в беседе с ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что позиция Европы не может допускаться. Она затрудняет процесс установления мира.

«Европейские страны занимают, по-русски говоря, достаточно оголтелую позицию. Что это такое? Если говорить клише временной холодной войны — это оголтелый европейский милитаризм», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва видит попытки Европы сделать из Украины центр всего антироссийского. Он указал на планы ЕС по превращению Киева в «стального ежа».

