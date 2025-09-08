Игорь Кобзев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Байкала

«Ежегодное празднование “Дня Байкала” — это важное событие для всего региона. Уже 26 лет оно объединяет всех, кто искренне любит уникальную природу Прибайкалья, стремится ее сохранить и приумножить. Все жители Прибайкалья разделяют ответственность за сохранение этого великого творения природы для новых поколений», — подчеркнул Губернатор.