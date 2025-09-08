Игорь Кобзев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Байкала

Гости праздника посетили интерактивные площадки с мастер-классами, приняли участие в экоквестах, квизах и настольных играх, посвященных Байкалу. Одним из ключевых событий стал забег «Выбираю чистый воздух», объединивший всех, кто заботится о природе и здоровье.
Участие в праздничных мероприятиях принял Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Ежегодное празднование “Дня Байкала” — это важное событие для всего региона. Уже 26 лет оно объединяет всех, кто искренне любит уникальную природу Прибайкалья, стремится ее сохранить и приумножить. Все жители Прибайкалья разделяют ответственность за сохранение этого великого творения природы для новых поколений», — подчеркнул Губернатор.
Глава региона отметил, что Правительство Иркутской области и федеральные власти уделяют большое внимание защите озера. Несколько лет назад благодаря поддержке президента России Владимира Путина Байкал попал в уникальный федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Это решение дает возможность значительно улучшить экологическую ситуацию на озере по части строительства очистных сооружений, восстановления причальной и портовой инфраструктуры, создания единой туристической зоны, берегоукрепления, ремонта дорог.
Игорь Кобзев пообщался с горожанами, которые пришли на праздник, поучаствовал в викторине «Все о Байкале» и поблагодарил активистов, которые проводят экологические мероприятия, проводят работу по очистке дна и брегов Байкала, занимаются экологическим просвещением.
По информации пресс-службы облправительства, в рамках праздника также прошли мероприятия партнеров: обновленная экспозиция в Иркутском краеведческом музее, книжная выставка «Сердце Сибири: Байкал на страницах книг», выставка картин из вторсырья и лекции о Байкале в Центре современного искусства «Огонь».