В Стамбуле проходят массовые акции протеста

В начале сентября этого года суд Стамбула признал недействительными итоги конгресса, на котором главой регионального отделения в этом городе был избран Озгюр Челик. Аналогичный сценарий очень вероятен и в случае с лидером всей партии Озгюром Озелем: его также обвиняют в махинациях с голосами при выборе на этот пост.