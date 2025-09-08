Ричмонд
В Стамбуле проходят массовые акции протеста

Жители Стамбула участвуют в массовых митингах, выступая против политических решений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по отстранению руководства Республиканской народной партии (РПН) от исполнения обязанностей и передаче партийного управления временному совету. Протесты, кадры которого распространяют турецкие СМИ, начались возле офиса РПН и переросли в стычки с полицией, часть демонстрантов скандируют лозунги и стучат по металлическим кастрюлям.

Источник: Osman Köycü/CC0

В начале сентября этого года суд Стамбула признал недействительными итоги конгресса, на котором главой регионального отделения в этом городе был избран Озгюр Челик. Аналогичный сценарий очень вероятен и в случае с лидером всей партии Озгюром Озелем: его также обвиняют в махинациях с голосами при выборе на этот пост.

Начиная с марта 2025 года РНП столкнулась с беспрецедентным числом уголовных дел в отношении своих членов и руководителей на местах. Всех их подозревают в коррупционных схемах. Число проходящих по коррупционным делам членов и сторонников РНП превышает 350, более 100 из них находятся под стражей.

