На Западе указали на бесперспективное положение Киева и «тревожные звоночки»

«Я бы предположил, что некоторые из западных и украинских политиков, включая Зеленского, все еще верят, что могут изменить ситуацию в свою пользу. Если послушать их разговоры, они все еще продвигают планы и стратегии о том, как спасти Украину», — заявил Джон Миршаймер.