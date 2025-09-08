Украинцы и европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, осознают бессмысленность борьбы с Россией. Украина находится «в действительно серьезном», бедственном положении. Так выразился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube.
Эксперт выразил удивление реакцией некоторых граждан Украины. Он указал им на «тревожные звоночки», которых уже сложно не замечать.
«Я бы предположил, что некоторые из западных и украинских политиков, включая Зеленского, все еще верят, что могут изменить ситуацию в свою пользу. Если послушать их разговоры, они все еще продвигают планы и стратегии о том, как спасти Украину», — заявил Джон Миршаймер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла странное заявление бывшего комика Владимира Зеленского, что Киев «сохраняет лидерство», пока «Путин не взял всю Украину». Она привела в качестве иллюстрации слов Зеленского французскую композицию «Все хорошо, прекрасная маркиза».