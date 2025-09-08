Трамп передал привет Токаеву и не исключил приезд в Казахстан

На вопрос корреспондента 24.kz о том, что думает Трамп о Казахстане и планирует ли посетить Центральную Азию, президент США ответил: «Возможно».
У меня был отличный разговор с ним (с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым). Передавайте привет ему. Он хороший человек.
