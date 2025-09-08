Ричмонд
Трамп передал привет Токаеву и не исключил приезд в Казахстан

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 7 сентября, назвал Касым-Жомарта Токаева хорошим человеком и не исключил приезд в Казахстан. Трамп ответил на несколько вопросов журналистов возле Белого дома.

Источник: Shutterstock

На вопрос корреспондента 24.kz о том, что думает Трамп о Казахстане и планирует ли посетить Центральную Азию, президент США ответил: «Возможно».

У меня был отличный разговор с ним (с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым). Передавайте привет ему. Он хороший человек.

сказал Трамп и отправился на финал мужского чемпионата США по теннису
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
