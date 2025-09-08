Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: оголтелый милитаризм Европы затрудняет урегулирование на Украине

В пример он привёл слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей превратить Украину в «стального ежа».

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ отметил, что усиливающийся европейский милитаризм осложняет перспективы урегулирования конфликта на Украине, передаёт ТАСС.

В качестве примера он сослался на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей превратить Украину в «стального ежа».

По словам представителя Кремля, подобный курс европейских стран не приближает мир, а, напротив, создаёт дополнительные препятствия для достижения договорённостей.

Ранее профессор Джон Миршаймер высказал мнение, что ряд политических деятелей на Украине и в других государствах, поддерживающих Киев, осознаёт бесперспективность дальнейшей борьбы.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше