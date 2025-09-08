Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ отметил, что усиливающийся европейский милитаризм осложняет перспективы урегулирования конфликта на Украине, передаёт ТАСС.
В качестве примера он сослался на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложившей превратить Украину в «стального ежа».
По словам представителя Кремля, подобный курс европейских стран не приближает мир, а, напротив, создаёт дополнительные препятствия для достижения договорённостей.
Ранее профессор Джон Миршаймер высказал мнение, что ряд политических деятелей на Украине и в других государствах, поддерживающих Киев, осознаёт бесперспективность дальнейшей борьбы.