Песков раскрыл фактор, осложняющий урегулирование конфликта на Украине

Оголтелый европейский милитаризм осложняет урегулирование украинского конфликта. Об этом в понедельник, 8 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В качестве примера Песков привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предложила превратить Украину в «стального ежа».

— Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны — это оголтелый европейский милитаризм, — пояснил пресс-секретарь в интервью ТАСС.

При этом президент Украины Владимир Зеленский до этого заявил, что появление армии стран Европы на территории республики «неизбежно» в рамках гарантий безопасности. Помимо этого, Великобритания отправила Киеву оружие и военную технику на один миллиард евро, полученный из замороженных активов России.

В свою очередь французский лидер Эммануэль Макрон объявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на Украину. Он также добавил, что коалиция не получила от Дональда Трампа конкретной информации относительно гарантий безопасности для Киева.

