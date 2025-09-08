Песков раскрыл фактор, осложняющий урегулирование конфликта на Украине

При этом президент Украины Владимир Зеленский до этого заявил, что появление армии стран Европы на территории республики «неизбежно» в рамках гарантий безопасности. Помимо этого, Великобритания отправила Киеву оружие и военную технику на один миллиард евро, полученный из замороженных активов России.