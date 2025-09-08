США разрешили россиянам получать визы в Астане или Варшаве

«Заявители на получение американских неиммиграционных виз должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или проживания, — говорится в заявлении. — Граждане тех стран, где власти США не занимаются обычной работой по выдаче неиммиграционных виз, должны подавать заявления в определенные [американские] посольства или консульства, если они не проживают где-либо еще». Ведомство указывает 17 государств, к которым это относится, в их числе Россия и Белоруссия. Для России в качестве мест для подачи заявлений приводятся американские дипмиссии в Астане или Варшаве, для Белоруссии — в Вильнюсе и Варшаве.