США разрешили россиянам получать визы в Астане или Варшаве

«Заявители на получение американских неиммиграционных виз должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или проживания, — говорится в заявлении. — Граждане тех стран, где власти США не занимаются обычной работой по выдаче неиммиграционных виз, должны подавать заявления в определенные [американские] посольства или консульства, если они не проживают где-либо еще». Ведомство указывает 17 государств, к которым это относится, в их числе Россия и Белоруссия. Для России в качестве мест для подачи заявлений приводятся американские дипмиссии в Астане или Варшаве, для Белоруссии — в Вильнюсе и Варшаве.
В Госдепе также подчеркнули: «Заявители должны подтвердить, что проживают в стране, в которой они подают заявку, если место подачи заявки обусловлено местом их проживания». «Заявители, которые записываются на собеседование в посольстве или консульстве США не в стране своего гражданства или проживания, могут столкнуться с тем, что получить визы будет сложнее», — сообщили в ведомстве, уточнив, что такие заявители «должны быть готовы к тому, что им придется ждать собеседования значительно дольше».
В заявлении говорится, что изложенные правила не касаются виз для дипломатов или других должностных лиц. «В редких случаях исключения могут быть сделаны по гуманитарным или медицинским причинам, а также по внешнеполитическим соображениям», — уточняется в документе.
Госдеп подчеркнул, что новые правила замещают его прежние рекомендации и нормы относительно обращений за визами. На сайте посольства США в Москве ранее были опубликованы инструкции, согласно которым граждане России «могут по-прежнему подавать заявления на неиммиграционные визы в любом посольстве или консульстве США, где они смогут записаться на прием».