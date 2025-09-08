В Хабаровске открылся съезд лидеров бизнеса России и Китая

В Хабаровске 8 сентября начал работу съезд лидеров бизнеса, который впервые проходит в столице края. Организаторами выступили Правительство Хабаровского края и «ОПОРА РОССИИ», сообщает Минэкономразвития Хабаровского края.
Мероприятие собрало предпринимателей, инвесторов, представителей науки, институтов поддержки малого и среднего бизнеса, а также органов власти России и Китая.
Центральным событием станет пленарное заседание «Сотрудничество МСП Россия — Китай: разворот на Восток». В нём примут участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, эксперты, представители власти и бизнеса двух стран. На заседании обсудят кооперацию российских и китайских предприятий, возможности использования острова Большой Уссурийский для трансграничной торговли, развитие туризма и экологических проектов.
Кроме того, в программе съезда запланированы сессии по вопросам развития водных биоресурсов, транспортной инфраструктуры, взаимодействия с Федеральной налоговой службой и внешней торговли. Также состоится открытый диалог губернатора Дмитрия Демешина с предпринимателями о снижении административных барьеров.
В съезде принимают участие делегаты «ОПОРЫ РОССИИ» из 65 регионов страны и 10 регионов КНР.