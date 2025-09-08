В Хабаровске открылся съезд лидеров бизнеса России и Китая

Кроме того, в программе съезда запланированы сессии по вопросам развития водных биоресурсов, транспортной инфраструктуры, взаимодействия с Федеральной налоговой службой и внешней торговли. Также состоится открытый диалог губернатора Дмитрия Демешина с предпринимателями о снижении административных барьеров.