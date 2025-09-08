Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАТО пообещали ответить на военные учения России

Страны Североатлантического альянса пообещали ответить на военные учения России «Запад-2025», которые Москва проводит совместно с Белоруссией вблизи границы со странами НАТО — Польшей и Литвой. Об этом сообщает Politico.

Источник: Reuters

Как отмечает издание, соседи России готовятся к напряженным дням с 12 по 16 сентября, поскольку Москва якобы будет отрабатывать возможные столкновения с силами НАТО.

«Мы должны серьезно относиться к учениям вблизи границ НАТО и ЕС; как соседние страны, так и само НАТО относятся к ним с максимальной серьезностью. Литва и наши союзники готовы, едины и будут внимательно следить за развитием событий, готовые отреагировать в случае необходимости», — заявил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.

Ранее стало известно, что на Украине в рамках усилий НАТО по подготовке к возможному прекращению огня начали формировать штаб Многонациональных сил под началом британского офицера. Согласно имеющимся данным, управлением штабом будет заниматься Франция.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше