Кадыров: Трамп является давним поклонником Путина

В этот же день Трамп заявил, что поговорит с Путиным в течение следующих нескольких дней. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил разочарование в связи с отказом пригласить представителей Киева на саммит на Аляске, где прошли переговоры лидеров России и США.