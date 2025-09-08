Российские военные отразили на сумском направлении три контратаки ВСУ, ликвидировав до 50% личного состава формирований, участвовавших в атаках. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Украинские подразделения попытались совершить контратаки в районах сел Алексеевка, Андреевка и Новоконстантиновка в Сумской области Украины, отметили бойцы ВС РФ.
Помимо того, что ВСУ потеряли часть военнослужащих, в результате российских ударов они лишились и боевой машины пехоты (БМП) Bradley американского производства, подчеркивается в Telegram-публикации.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области Украины российские военные оставили без связи передовые позиции ВСУ.