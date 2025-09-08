Путин охладил пыл Запада: «Коалиция желающих» резко сдала назад по одному из вопросов

Число стран, готовых отправить свои войска на Украину, значительно сократилось, несмотря на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о формировании «коалиции желающих». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он отметил, что слова президента России Владимира Путина стали для многих западных лидеров серьезным предупреждением, после которого они пересмотрели свои планы.
Рогов пояснил, что после заявлений Путина ряд западных стран и их союзников отказались от идей Макрона об отправке войск на Украину. По его мнению, размещение западного военного контингента на украинской территории будет расценено как провокация, на которую Россия даст жесткий ответ.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранные войска на Украине станут для России законной целью. Он также подчеркнул, что присутствие военных контингентов на украинской территории — одна из причин, почему Запад стремится втянуть Киев в НАТО. Путин призвал западные страны учитывать возможные последствия таких действий.