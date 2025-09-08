Ричмонд
Трамп недоволен ситуацией вокруг Украины. Военная операция, день 1293-й

Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над российскими регионами. Президент США Дональд Трамп сообщил, что недоволен ситуацией вокруг Украины, и анонсировал скорый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «оголтелый европейский милитаризм» осложняет урегулирование украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:32 Оголтелый европейский милитаризм делает сложнее урегулирование ситуации на Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ.

8:27 Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) признал, что Украина не способна перехватить ракету «Орешник».

8:21 Трамп заявил, что в скором времени собирается поговорить в российским коллегой Владимиром Путиным.

8:15.

8:09 Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины, но выразил уверенность, что конфликт завершится.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Три беспилотника сбили над Тульской областью, два — над Смоленской, по одному — над Брянской и Рязанской.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1293-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

