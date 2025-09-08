Кадыров назвал Трампа давним фанатом Путина

Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Они продолжались примерно три часа и проходили в ограниченном составе — по три представителя с каждой стороны. По завершении саммита лидеры выступили на краткой пресс-конференции для представителей СМИ, где центральным вопросом стала ситуация на Украине. Президент Путин подчеркнул, что российская сторона прилагает усилия для скорейшего урегулирования конфликта в этой стране.