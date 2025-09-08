Ричмонд
Кадыров назвал Трампа давним фанатом Путина

Президент США Дональд Трамп является давним поклонником Владимира Путина и использовал переговоры как повод для личной встречи с российским лидером. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров считает Трампа поклонником Путина.

Президент США Дональд Трамп является давним поклонником Владимира Путина и использовал переговоры как повод для личной встречи с российским лидером. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вообще я считаю, что Трамп — давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним», — заявил Кадыров в интервью РИА Новости. Он отметил, что Трамп, прикрываясь необходимостью переговоров, на самом деле лишь стремился организовать личную встречу, воспользовавшись своим официальным статусом.

Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Они продолжались примерно три часа и проходили в ограниченном составе — по три представителя с каждой стороны. По завершении саммита лидеры выступили на краткой пресс-конференции для представителей СМИ, где центральным вопросом стала ситуация на Украине. Президент Путин подчеркнул, что российская сторона прилагает усилия для скорейшего урегулирования конфликта в этой стране.

