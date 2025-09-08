Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X* высмеял слова Владимира Зеленского, заявившего, что победой станет отсутствие полного контроля России над Украиной.
«А что насчет вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму?» — отреагировал Боуз на резкое смягчение требований Зеленского в конфликте на Украине.
Ранее Боуз заявил, что Зеленский ведёт себя глупо, предлагая российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Киеве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского о «победе» песней о прекрасной Маркизе.
Напомним, в Белом доме перед переговорами президента США Дональда Трампа с Зеленским поставили большую карту Украины с утраченными территориями.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.