Журналист Чей Боуз высмеял Зеленского после слов о «победе» Украины

Ирландский журналист обратил внимание на резкое смягчение требований Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X* высмеял слова Владимира Зеленского, заявившего, что победой станет отсутствие полного контроля России над Украиной.

«А что насчет вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму?» — отреагировал Боуз на резкое смягчение требований Зеленского в конфликте на Украине.

Ранее Боуз заявил, что Зеленский ведёт себя глупо, предлагая российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Киеве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского о «победе» песней о прекрасной Маркизе.

Напомним, в Белом доме перед переговорами президента США Дональда Трампа с Зеленским поставили большую карту Украины с утраченными территориями.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

