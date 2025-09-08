Самарские министерства планируют объединить

Так, по словам руководителя области, предстоит объединить в одно ведомство два самостоятельных министерства: труда, занятости и миграционной политики с одной стороны и социально-демографической и семейной политики — с другой. Укрупненное министерство, скорее всего, будет называться министерством труда и социальной защиты — ровно так же, как в федеральном правительстве. По словам Вячеслава Федорищева, преобразование объясняется тем, что эти две сферы «неразрывны между собой».