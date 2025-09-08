Трамп может приехать в Узбекистан?

Можно предположить, что сейчас обсуждается не просто отдельный визит, а полноценное центральноазиатское турне: такие визиты обычно планируются с заходом сразу в несколько стран региона. Не исключено, что в настоящий момент дипломаты обеих стран согласовывают возможный график поездки.