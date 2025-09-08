Трамп может приехать в Узбекистан?

Вчера же эта тема получила опосредованное развитие. В ответ на вопрос журналиста Дональд Трамп заявил, что может посетить Казахстан, однако сроки визита при этом не уточнил.
Можно предположить, что сейчас обсуждается не просто отдельный визит, а полноценное центральноазиатское турне: такие визиты обычно планируются с заходом сразу в несколько стран региона. Не исключено, что в настоящий момент дипломаты обеих стран согласовывают возможный график поездки.
Это вполне логично — для главы США более эффективно посетить регион и провести встречи с лидерами сразу нескольких государств. К тому же у США и стран Центральной Азии есть совместная платформа «С5+1», что позволяет координировать встречи и обсуждать широкий круг региональных и международных вопросов.
Пока сроки и детали визита остаются неизвестными, однако сам факт приглашения и последующие комментарии подтверждают — интерес к развитию отношений между США и странами Центральной Азии сохраняется. Остаётся ждать официальных заявлений и наблюдать за дальнейшим развитием событий.