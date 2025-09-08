Ричмонд
Трамп может приехать в Узбекистан?

Vaib.uz (Узбекистан. 8 сентября). История с возможным визитом президента США Дональда Трампа в Узбекистан неожиданно обрастает новыми подробностями и слухами. В минувшую пятницу в ходе телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил Дональда Трампа совершить официальный визит в нашу страну в удобные для него сроки.

Источник: Vaib.Uz

Вчера же эта тема получила опосредованное развитие. В ответ на вопрос журналиста Дональд Трамп заявил, что может посетить Казахстан, однако сроки визита при этом не уточнил.

Можно предположить, что сейчас обсуждается не просто отдельный визит, а полноценное центральноазиатское турне: такие визиты обычно планируются с заходом сразу в несколько стран региона. Не исключено, что в настоящий момент дипломаты обеих стран согласовывают возможный график поездки.

Это вполне логично — для главы США более эффективно посетить регион и провести встречи с лидерами сразу нескольких государств. К тому же у США и стран Центральной Азии есть совместная платформа «С5+1», что позволяет координировать встречи и обсуждать широкий круг региональных и международных вопросов.

Пока сроки и детали визита остаются неизвестными, однако сам факт приглашения и последующие комментарии подтверждают — интерес к развитию отношений между США и странами Центральной Азии сохраняется. Остаётся ждать официальных заявлений и наблюдать за дальнейшим развитием событий.

