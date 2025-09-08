Ричмонд
Главные новости 8 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 8 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 8 сентября 2025.

Трамп анонсировал переговоры с Путиным

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пообщаться с российским коллегой Владимиром Путиным в течение следующих нескольких дней. Конкретную дату беседы политик не назвал. Одной из тем онлайн-переговоров могут стать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Президент США заявил о встрече с главами стран Европы

Источник: Reuters

Дональд Трамп заявил, что проведет 8 и 9 сентября встречи с лидерами стран Европы. Участники переговоров обсудят пути мирного решения конфликта на Украине. Кто конкретно из президентов или премьер-министров европейских государств приглашен в Белый дом, американский лидер не уточнил.

Песков обратил внимание на рост числа стран, понимающих причины СВО

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) отметил, что все больше государств понимают первопричины спецоперации. Представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин прилагает для этого усилия — представляет позицию страны на встречах и переговорах.

В Турции проходят акции протеста против решений президента Эрдогана

Источник: Reuters

В Стамбуле не утихают массовые митинги, участники которых выступают против решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана по отстранению руководства Республиканской народной партии (РНП) от исполнения обязанностей. Против многих членов и руководителей РНП в 2025 году были возбуждены уголовные дела по подозрению в коррупции.

Китай готовится открыть рынок облигаций для электрогигантов России

Источник: Reuters

В КНР могут предоставить крупным российским энергокомпаниям доступ на рынок облигаций. О таком решении китайских властей сообщает Financial Times. Речь идет о возрождении панда-бондов. Пока заемщиками на рынке облигаций смогут стать несколько российских компаний, которые не попали под широкие санкции.

