Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина

«Я считаю, что Трамп — давний фанат, поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других стран мечтают о встрече с ним. Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним, используя свое служебное положение», — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.