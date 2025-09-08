Ричмонд
Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина

По мнению главы Чечни, переговоры на Аляске были предлогом, чтобы лично встретиться с президентом РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп является давним поклонником российского лидера Владимира Путина, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я считаю, что Трамп — давний фанат, поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других стран мечтают о встрече с ним. Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним, используя свое служебное положение», — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.

Чеченский лидер также предположил, что у Трампа вряд ли есть такое решение по вопросу урегулирования украинского конфликта, которое устроит Россию.

Напомним, переговоры Путина и Трампа, главной темой которых стала ситуация на Украине, прошли 15 августа на Аляске.

