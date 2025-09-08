Ричмонд
На Западе заметили неожиданную деталь в заявлении Макрона об Украине

Журналист Чей Боуз высказал мнение о том, что в недавних заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона относительно украинского конфликта сквозит отчаяние.

Журналист Чей Боуз высказал мнение о том, что в недавних заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона относительно украинского конфликта сквозит отчаяние.

В своей публикации в социальной сети X (бывший Twitter) Боуз напрямую обратился к французскому лидеру, заявив, что от всех его слов «веет неуместностью и отчаянием».

«От всего, что вы говорите, веет неуместностью и отчаянием», — сказал Боуз.

Поводом для такой оценки послужило заявление Макрона, сделанное в субботу. Французский президент сообщил, что передал премьер-министру Индии Нарендре Моди информацию о ходе работы так называемой «коалиции желающих» — группы стран, выразивших готовность оказывать дальнейшую поддержку Украине.

Ранее Песков рассказал, что затрудняет урегулирование конфликта на Украине.

