На Западе заметили неожиданную деталь в заявлении Макрона об Украине

Журналист Чей Боуз высказал мнение о том, что в недавних заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона относительно украинского конфликта сквозит отчаяние.
В своей публикации в социальной сети X (бывший Twitter) Боуз напрямую обратился к французскому лидеру, заявив, что от всех его слов «веет неуместностью и отчаянием».
«От всего, что вы говорите, веет неуместностью и отчаянием», — сказал Боуз.
Поводом для такой оценки послужило заявление Макрона, сделанное в субботу. Французский президент сообщил, что передал премьер-министру Индии Нарендре Моди информацию о ходе работы так называемой «коалиции желающих» — группы стран, выразивших готовность оказывать дальнейшую поддержку Украине.
Ранее Песков рассказал, что затрудняет урегулирование конфликта на Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.