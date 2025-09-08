Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Волгоград Сталинградом

На пленарном заседании молодежного форума Вячеслав Володин, который также является председателем парламентского собрания Союза Беларуси и России, поблагодарил коллег из Госдумы и Нацсобрания Беларуси за работу по сохранению и защите исторической памяти. И напомнил, что решение о создании профильной комиссии было принято в Волгограде, назвав при этом город Сталинградом.
«Надо сказать спасибо нашим коллегам-заместителям. Они начали работу в комиссии, которая была создана в городе-герое Волгограде — Сталинграде, где произошел перелом в той кровавой войне, когда мы начали наступать», — сказал спикер Госдумы.
Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.Читать дальше