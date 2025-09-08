Ричмонд
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Волгоград Сталинградом

Председатель заксобрания призвал наступать, а не защищаться в вопросах защиты исторической правды.

Источник: РИА "Новости"

Наступать, а не защищаться призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в вопросах защиты исторической правды. Слова председателя федерального парламента приводятся на официальном портале представительного органа власти.

На пленарном заседании молодежного форума Вячеслав Володин, который также является председателем парламентского собрания Союза Беларуси и России, поблагодарил коллег из Госдумы и Нацсобрания Беларуси за работу по сохранению и защите исторической памяти. И напомнил, что решение о создании профильной комиссии было принято в Волгограде, назвав при этом город Сталинградом.

«Надо сказать спасибо нашим коллегам-заместителям. Они начали работу в комиссии, которая была создана в городе-герое Волгограде — Сталинграде, где произошел перелом в той кровавой войне, когда мы начали наступать», — сказал спикер Госдумы.

