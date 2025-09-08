Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что СМИ сообщили не обо всех переговорах Лукашенко в Китае

Кроме того, на полях международных мероприятий в Китае состоялся и ряд других встреч. Лукашенко пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, проводил переговоры с главами Азербайджана, КНДР, Монголии, Индонезии, Узбекистана, Таджикистана, Зимбабве, Конго, Словакии и других государств. При этом Эйсмонт заметила, что не обо всех встречах сообщили СМИ.