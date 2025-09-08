Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что СМИ сообщили не обо всех переговорах Лукашенко в Китае

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт рассказала о переговорах президента Беларуси Александра Лукашенко в Китае, о которых не сообщали СМИ, сообщил «Первый информационный».
Так, в интервью пресс-секретарь белорусского лидера раскрыла подробности целого ряда международных встреч и переговоров, проведенных Александром Лукашенко в Китае. Отмечается, что на полях саммита ШОС и иных мероприятий в Китае, где присутствовали свыше 30 зарубежных лидеров и руководителей международных организаций, глава республики провел целый ряд двусторонних встреч.
Эйсмонт обратила внимание на «очень серьезную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином».
«Комсомолка» также писала, что Лукашенко сказал на переговорах с Си Цзиньпином, какие вопросы «просто меркнут».
Также прошли переговоры с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем секретариата и главой канцелярии ЦК КПК Цай Ци. Эти переговоры Эйсмонт охарактеризовала, как «очень глубокую политическую встречу», где речь шла о многом, в том числе, об экономических вопросах.
Еще в Пекине прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эйсмонт отметила, что переговоры начались чуть позже 23.00 часов по пекинскому времени, а завершились лишь ближе к двум часам ночи.
Мы писали, что Лукашенко сказал Путину, что Беларусь продолжит поддерживать Россию. Еще на этих переговорах Лукашенко сказал Путину, что обнаружил три проблемы.
Кроме того, на полях международных мероприятий в Китае состоялся и ряд других встреч. Лукашенко пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, проводил переговоры с главами Азербайджана, КНДР, Монголии, Индонезии, Узбекистана, Таджикистана, Зимбабве, Конго, Словакии и других государств. При этом Эйсмонт заметила, что не обо всех встречах сообщили СМИ.
— Переговоров таких (пусть оперативных, но серьезных разговоров) у президента было гораздо больше. О многом поговорили достаточно серьезно, — прокомментировала она.
Еще во время визита прошел ряд встреч Лукашенко с представителями деловых кругов Китая, часть которых были закрытыми. Эйсмонт заметила, что сообщать подробности этих переговоров пока преждевременно. Однако уточнила, что сферы затрагивались ключевые.
— Эти встречи шли в режиме нон-стоп более чем полдня, — добавила она.
Также Эйсмонт назвала подробности долгой встречи Лукашенко и Путина в Китае.
И также мы писали, что белорусский лидер во время визита в Китай проведет ряд закрытых встреч.
Еще ТВ показало картофель и рапсовое масло, подаренные Лукашенко лидерам ШОС — в льняных мешках и лукошках.