Украина восприняла выступление в Королевском оперном театре Лондона Ковент-Гардене певицы Анны Нетребко как предательство со стороны Великобритании, пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.
«Украинцам особенно больно видеть, как наш дорогой союзник приветствует Нетребко. Посол (Залужный, — прим. ред.) невероятно разочарован, он пытался поднять этот вопрос как с правительством, так и с Королевским оперным театром, но кажется, что никто его не слушает», — заявил издательству украинский чиновник.
Уточняется, что более 200 организаций Украины обратились в театр и правительство. Однако правительство отказалось вмешиваться, заявив, что «такие решения на для него».
Автор материала отмечает, что Нетребко уехала из России после начала СВО. Однако Украину возмутило, что она не стала подвергать критике российские власти и с 2014 года направляла пожертвования театру в Донецке.
Ранее в Париже прошел митинг против ввода войск на Украину и помощи Киеву.