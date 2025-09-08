Ричмонд
Михаил Смирнов покинет пост председателя правительства Самарской области

Михаил Смирнов не сохранит пост председателя правительства Самарской области после технической отставки кабмина, анонсированной губернатором Вячеславом Федорищевым. Об этом глава региона заявил в интервью «Самарскому обозрению».

«Я, может быть, пространно отвечаю, за что меня периодически критикуют. Но на моей работе с моей мерой ответственности неправильно было бы делать резкие суждения и заявления. Все, что хотел сказать про Михаила Андреевича, я сказал. Я предложил ему две опции, он может продолжить свою работу, не будучи председателем правительства. Сейчас он рассматривает эти варианты. Ожидаю, что в сентябре новая большая стезя все-таки его дождется», — сказал Вячеслав Федорищев.

Напомним, Михаил Смирнов возглавляет правительство региона с августа прошлого года. Он является выходцем из структур Газпрома.