Михаил Смирнов покинет пост председателя правительства Самарской области

«Я, может быть, пространно отвечаю, за что меня периодически критикуют. Но на моей работе с моей мерой ответственности неправильно было бы делать резкие суждения и заявления. Все, что хотел сказать про Михаила Андреевича, я сказал. Я предложил ему две опции, он может продолжить свою работу, не будучи председателем правительства. Сейчас он рассматривает эти варианты. Ожидаю, что в сентябре новая большая стезя все-таки его дождется», — сказал Вячеслав Федорищев.