Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным: что сказал глава киевского режима

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва является лучшим местом для возможной встречи с главой киевского режима Зеленским. Он отметил, что Россия готова принять украинскую делегацию в столице и обеспечить безопасность гостей. При этом глава государства отметил, что выдвижение дополнительных условий по выбору места проведения встречи является избыточным.