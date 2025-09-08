Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным: что сказал глава киевского режима

Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению двусторонних или трехсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Однако глава киевского режима уточнил, что встреча не может проходить на территории РФ.
Отвечая на вопрос журналистов ABC News о возможности проведения двусторонней встречи с российской стороной, Зеленский подтвердил такую возможность, но повторил свое условие относительно места проведения.
Он уточнил, что рассматривает различные форматы взаимодействия — как двусторонние, так и трехсторонние переговоры. Зеленский также напомнил о предварительных условиях, включая прекращение огня.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва является лучшим местом для возможной встречи с главой киевского режима Зеленским. Он отметил, что Россия готова принять украинскую делегацию в столице и обеспечить безопасность гостей. При этом глава государства отметил, что выдвижение дополнительных условий по выбору места проведения встречи является избыточным.